تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن الطقس المتوقع خلال ال24 ساعة القادمة.



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وبحسب المركز، فان الطقس صحو الى غائم جزئيا على سلسلة المرتفعات الجبلية مع تواجد خفيف للعوالق الترابية وتظهر السحب الركامية في فترة مابعد الظهيرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على الاجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية بينما يكون الطقس صحو وحار نهارا على المناطق الصحراوية، صحو الى غائم جزئيا على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

وذكر المركز أن، الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً على السواحل الغربية تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة، وتكون معتدلة على ارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية تصل سرعتها الى 16 عقدة، بينما تكون معتدلة تنشط احياناً على المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية