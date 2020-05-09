شكرا لقراءة خبر عن عــاجل.. وفاة فنان سعودي شهير بحادث مأساوي .. لن تصدق من يكون .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عــاجل.. وفاة فنان سعودي شهير بحادث مأساوي .. لن تصدق من يكون .. شاهد

صدم خبر وفاة الفنان سلطان القزلان، آلاف السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الدفاع المدني السعودي الوفاة مشيراً إلى أنها ناجمة عن سقوط الفنان في بئر مياه عميق في مزرعة بقرية الديرية السعودية.

Advertisements



وقال الدفاع المدني في تصريح عبر "تويتر" "إنه انتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التاكد من أنه الفنان سلطان القزلان، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسعة رحمته"، في حين أورد صورا تظهر لحظة انتشاله من البئر.

يُذكر أن الفنان سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في السعودية، ومن أبرز أغاني سلطان القزلان، التي يرددها الشارع السعودي "حل الفراق"، " مالي بالطيب نصيب"، " سلم عليه بعينك" وغيرها.