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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ صادق الاحمر يخرج عن صمته ويباغت الجميع بموقف رجولي صعق الحوثيين واربك حساباتهم لكنه أسعد الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء

وجه الشيخ صادق الاحمر انتقادات شديدة للشرعية ووصف قادتها وقال بانهم عار وخزي على كل يمني وسيلعنهم التاريخ .

واوضحت مصادر مقربة من الشيخ الاحمر انه كالن غاضبا من الموقف السلبي للرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر ووزثير الدفاع المقدشي ازاء دعوة الشيخ ياسر العواضي لمواجهة الحوثيين وقال ..لقد فشلوا في كل الجبهات والكارثة انهم لا يريدون للشيخ ياسر العواضي ان يحقق النصر لأنه سيكشف فشلهم وانهم فقط يبحثون عن مال واطالة امد الحرب لأنه يحقق لهم المزيد من الكسب الحرام على حساب دماء الشعب اليمني .

واضاف الشيخ الاحمر ( قيادة الشرعية تتمنى ان يتمكن الحوثيين من سحق الشيخ ياسر العواضي وقبائل البيضاء مثلما فرحوا عندما سحق ابطال حجور ، ولكن الحمد لله الشيخ ياسر وشيوخ القبائل الشرفاء يدركون هذا الامر جيدا لذلك سيعتمدون على الله وعلى انفسهم وهم قادرون على هزيمة الحوثي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل:الشيخ صادق الاحمر يخرج عن صمته ويباغت الجميع بموقف رجولي صعق الحوثيين واربك حساباتهم لكنه أسعد الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء عاجل..قرار جمهوري يطيح بوزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل الجبواني من منصبهما ويبعد عبد العزيز جباري من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية Advertisements عاجل وخطير جدا..منظمة الصحة العالمية تطلق تحذير مرعب لكل اليمنيين في الشمال والجنوب بعدم تناول هذا النوع من الطعام خلال شهر رمضان وفي هذا السياق أكدت مصادر قبلية لـ«عكاظ»، أن قبائل البيضاء تداعت للدفاع عن القبيلة، مهددة بسحق كل حوثي موجود على أرضها إذا لم يسلم قتلة «جهاد الأصبحي» داخل منزلها بعد دفاعها عن نفسها. وذكرت المصادر أن المليشيا تدفع بتعزيزات كبيرة وتبحث عن وساطة لتهدئة الأوضاع مع القبائل مع رفضها تسليم المجرمين. وقال الزعيم القبلي الذي يقود حملة الدفاع ياسر العواضي، إن الوساطات لن تجدي مع المليشيا، كاشفا أن القبائل أمهلت الوسطاء 24 ساعة لتسليم القتلة. وتوعد العواضي التعزيزات الحوثية بالقول: «نحن أمامهم ويا أهل الفزعة اعزموا فما لها إلا أهلها.. كل يُقبل بزاده وزناده». فيما أعلنت قبائل آل حميقان وقوفها بسلاحها ورجالها مع كل مظلوم في محافظة البيضاء، مطالبة الجميع بالوقوف صفا واحدا بعد أن اتضحت الصورة للجميع عن حقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يساندها. من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز أمس (الإثنين)، أن الجيش اليمني سيقدم كل العون لأحرار اليمن ضد الحوثي، موضحا أن ذلك يأتي من منطلق أنه مسؤول عن أمن واستقرار اليمن أرضا وإنسانا. جاء ذلك في رده على تغريدة لمستشار الرئيس اليمني أحمد بن دغر، الذي طالب الجيش برفع الجاهزية ودعم انتفاضة قبائل البيضاء بقيادة ياسر العواضي ضد مليشيا الحوثي. وفي سياق آخر، قتل القيادي الحوثيَ حسين الريامي وعدد من مرافقيه خلال محاولة تسلل أفشلتها قوات الشرعية في جبهة الوهبية، وأحبط الجيش الوطني خلال الساعات الماضية هجوما حوثيا على مثلث عاهم في حجة، وقتل عددا من المهاجمين ودمر آلياتهم.

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