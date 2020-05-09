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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قرار جمهوري يطيح بوزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل الجبواني من منصبهما ويبعد عبد العزيز جباري من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية

توقعت مصادر سياسية يمنية ان يصدر الرئيس هادي قرار جمهوري يطيح بوزيري الداخلية والنقل من نصبها بالاضافة الى ابعاد عبد العزيز جباري من منصبه كمستشار لررئيس الجمهورية .

واوضحت المصادر ان هذه ليست توقعات بل هو امر شبه مؤكد خاصة بعد الحديث الاخير الذي ادلى به الوزيرين الميسري والجبواني لقناة الجزيرة واتهما السعودية انها متواطئة مع الامارات بل ذهب الصحفي انيس منصور الى التاكيد ان المخطط الاكبر هي السعودية وان الامارات يقوم بالتنفيذ فقط ولن يحصل على اي شيء خاصة وان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك رحب بوجود اكبر قاعدة عسكرية سعودية في اليمن.

من جانبها شنت صحيفة عكاظ السعودية، امس الجمعة، هجوم حاد على كبار مسؤولي الشرعية، المخترقة من قبل الإخوان في قطر وتركيا.

وقالت الصحيفة ان الوزراء والمسؤولين أمثال الوزراء أحمد الميسري وعبدالعزيز جباري وصالح الجبواني، يمارسون المراهقة السياسية لتنفيذ حملات مزيفة ممولة من قطر وتركيا.

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يظهر من وقت لآخر وعبر القنوات التلفزيونية المعادية، عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين اليمنيين يمارسون المراهقة السياسية، ويشنون حملات كاذبة بأجندات تركية قطرية على التحالف الذي تقوده المملكة بهدف استعادة الدولة المختطفة، وعودة الشرعية إلى صنعاء، وإنهاء الوجود الإيراني الإرهابي الذي لا زال يمارس إذلاله وإجرامه بحق الشعب اليمني من خلال المليشيات الحوثية التي تخلت عن عروبتها وارتمت في أحضان نظام الملالي الذي يسعى بائساً إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ويرى عدد من المراقبين للشأن اليمني، أن الوزراء أحمد الميسري، وعبدالعزيز جباري، ومن صالح الجبواني، وبعض الإعلاميين أمثال مختار الرحبي، وأنيس منصور، يملكون سجلاً حافلاً بالتناقضات التي تكشف تغليب مصالحهم الشخصية على حساب القضية اليمنية التي تشغل بال العالم، بينما هم يمارسون الخيانة في وضح النهار بعد أن استسلموا للأموال القطرية والتسهيلات التركية.

ولم يتوقف هؤلاء عن كشف مؤامراتهم ومخططاتهم وهم يمارسون عبثهم من الدوحة التي تمولهم وتروج لخياناتهم، ويسكنون إسطنبول التي تحولت إلى مقر لقنواتهم التلفزيونية ومنابرهم الإعلامية المضللة، بعد أن تعارضت مصالحهم الشخصية مع ما يراد لليمن من استقرار، ليركبوا موجة أخرى من مراهقتهم المفضوحة التي تكرس للحزبية والفئوية والمناطقية، في محاولة لكسب ود من أعموا بصائرهم ووظفوهم للإساءة إلى اليمن والتحالف الذي تقوده المملكة.

ودأبت هذه الأبواق المأجورة على شن حملات مضللة وممنهجة من بعض عواصم الشر، وإصدار بيانات كاذبة ضد التحالف الذي يواجه المليشيات الحوثية، هدفهم تلبية رغبات دول معادية عُرفت بأعمال تخريبية في اليمن، لا تبحث إلا عن مصالحها دون النظر إلى معاناة شعب لا زال يعاني من القتل والتشريد وسلب الحقوق من قِبل المليشيات الحوثية الإيرانية التي يسير الوزراء في ركبها، لأنهم كانوا في السابق ضمن كوادرها.

وأسس عدد من المستشارين والإعلاميين اليمنيين قنوات تلفزيونية تبث من إسطنبول، من بينها قناة المهرية التلفزيونية، وتدعم جميعها مادياً من الدوحة، ويتم التخطيط لبرامجها من قلب قناة الجزيرة القطرية، التي تستضيف الوزراء تباعاً بإيعاز من «تنظيم الحمدين» القطري، الذي لا يروق له أن يستعيد اليمن عافيته، ولا أن يتخلص من النظام الإيراني الإرهابي الذي لا زال يدعم المليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية وجميع الأسلحة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.