قيادة العمالقة تطلق حملة نظافة واسعة لرفع مخلفات الأمطار في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أطلقت قيادة ألوية العمالقة حملة نظافة واسعة لرفع مخلفات الأمطار من شوارع العاصمة عدن، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لالوية العمالقة العميد علي سالم الحسني أمر مدير دائرة الإمداد والتموين لألوية العمالقة العقيد نظمي البان، بارسال عشرات الآليات لانقاذ مدينة عدن من كارثة الامطار والسيول التي تسببت في تفشي الأوبئة والأمراض.



وتضمنت الحملة إنزال آليات تابعة لالوية العمالقة لرفع كافة المخلفات في احياء وشوارع مديرية المعلا ومخيم النازحين من أبناء الساحل الغربي الكائن في المديرية ومنطقة القلوعه ومديرية التواهي كمرحلة أولى في الوقت نفسه تقوم وايتات تابعة للعمالقة بتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين.

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وتهدف حملة النظافة إلى رفع القمامة والمخلفات في كافة مديريات العاصمة عدن وذلك للحد من انتشار الأوبئة وتوفير بيئة نظيفة لسكان المدينة.

وعبر اهالي عدن والنازحين عن سعادتهم وارتياحهم الشديد بهذه الحملة الشاملة، والتي تنفذها الفرق التابعة لألوية العمالقة لما لها من اهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة.

هذا وتشارك في الحملة عشرات الآليات المتخصصة للحملة وبإشراف نائب مدير دائرة الأمداد لالوية العمالقة عمار الحسني، وقد حققت نجاحاًت كبيرة خلال عملها لهذه اليومين، وتستمر الحملة بشكل دؤوب خلال الأيام القادمة