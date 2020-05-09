مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، منازل ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، وتمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران الحوثية وأخمدتها في الحال.



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وقالت مصادر ميدانية، إن عناصر المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكينة ومزارع المواطنين في الدريهمي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبقذائف آر بي جي وبالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 بشكل مكثف وعنيف.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالأسلحة المناسبة بعد أن حددت مصدرها وتمكنت من اخمادها بضربات مركزة، وأوقعت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات في صفوف المليشيات.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا