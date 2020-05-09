توزيع منظفات على العاملات بإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

وزعت دائرة المرأة والأحداث بأمن وشرطة ساحل حضرموت، بالتنسيق مع دائرة المرأة بمكتب الصحة العامة والسكان منظفات للعاملين في إدارات الأمن بمعسكر النجدة بالمكلا.



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وتأتي عملية التوزيع ضمن البرامج التوعوية والإرشادية التي تهدف إلى نشر الوعي بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية لنجنب أنفسنا ومن حولنا المخاطر والأوبئة خصوصا مع ظهور حالات مصابة بوباء كورونا المستجد.

وفي ذات السياق استمع المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي من مدير دائرة المرأة والأحداث بالأمن الاستاذة حكمة الشعيبي ومدير دائرة المرأة بمكتب الصحة العامة والسكان الاستاذة أفراح الهجري إلى شرح مفصل عن الأنشطة التي ستنفذها دائرة المرأة في جانب التوعية بشكل عام، وتوعية المرأة على وجه الخصوص خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به حضرموت والعالم والمتمثل في جائحة كورونا.

وشدد العميد التميمي على ضرورة قيام دائرة المرأة والأحداث بنشر التوعية للعنصر النسائي داخل إدارات الأمن في عموم مديريات المحافظة كون المرأة نصف المجتمع ومربية للأجيال فتوعيتها تجنب المجتمع الكثير من المخاطر.