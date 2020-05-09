شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يعزي مدير الامن والشرطة بوادي حضرموت في وفاة "شقيقة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء، عصام حبريش الكثيري، رسالة عزاء ومواساة للعميد مبارك العوبثاني، مدير الامن والشرطة بالوادي، وذلك في وفاة شقيقة الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.



واعرب الوكيل عصام الكثيري عن بالغ الحزن وعظيم الأسى لرحيل الفقيد معبرا عن خالص تعازية واصدق المواساة لكافة اسرته ومحبية سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم اهله و ذويه و محبيه الصبر والسلوان.

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