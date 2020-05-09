محافظ حضرموت يعزي مدير عام الأمن والشرطة بوادي المحافظة في وفاة "شقيقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة لمدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني، وذلك في وفاة المغفور له بإن الله تعالى "شقيقة" الذي وفاه الاجل يوم أمس.

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وأعرب المحافظ عن خالص التعازي للعميد العوبثاني ولأفراد أسرته كافية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.