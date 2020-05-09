شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 9 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

القوات المشتركة تلقن ميليشيا الحوثي درساً قوياً في جبهة صرواح https://www.elyamnelaraby.com/478683/ دولة الإمارات تدعم عدن بـ120 طنا من الإمدادات الطبية https://www.elyamnelaraby.com/478685/ الأرصاد يحذّر سكان المرتفعات الجبلية من تدفق سيول الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/478636/ مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/478639/ الشامسي يتحدث عن الدور الإماراتي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد https://www.elyamnelaraby.com/478654/ حميد راشد الشامسي يكشف عن الدور الانساني للإمارات في مكافحة فيروس كورونا باليمن https://www.elyamnelaraby.com/478669/ هادي يعزي مدير أمن حضرموت بوفاة شقيقه https://www.elyamnelaraby.com/478672/ حميد راشد الشامسي يكشف عدد المصابيين بفيروس كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/478676/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.