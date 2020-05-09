شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي مدير أمن حضرموت بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى مدير امن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد بن بكر العوبثاني، عزاه فيها بوفاة شقيقه عمر احمد بن بكر العوبثاني، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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