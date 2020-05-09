حميد راشد الشامسي يكشف عن الدور الانساني للإمارات في مكافحة فيروس كورونا باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، حول ما قامت به الإمارات منذ بداية أزمة فيروس كورنا ودورها الانساني في اليمن حتي الآن.



وقال الشامسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،لم تتوقف مساعدات الإمارات خلال أزمة انتشار وباء كورونا داخل الدولة بل هبت لمساعدة دول أخرى لدعمها ضمن الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس، وفي اليمن أطلقت الهيئة حملات ومبادرات توعوية بمخاطر فيروس كورونا في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وتهدف الحملة إلى توعية أهالي المنطقة بمخاطر فيروس كورونا وشرح الطرق المثلى للوقاية منه، وقواعد التباعد الإجتماعي الى جانب تركيب عدد من اللوائح التوعوية العملاقة في الشوارع وعمليات التعقيم المستمرة، فضلا عن تسيير قوافل اغاثية بأكثر من 35 الف سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 245000 و 4 الاف سلة غذائية على الأسر المتضررة من الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في مديرية الشحر وتوزيع هذه السلال على اهالي المرضى بالسرطان والعاملون بالمراكز الصحية والعلاجية الى جانب حملات الافطار الصائم لاكثر من 100 الف مستفيد خلال الثلث الاول من شهر رمضان.، فضلا عن قيام هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بافتتاح مشغل انتاج الكمامات الصحية الواقية من وباء فيروس كورونا والذي تم إنشاءه في وقت قياسي لتغطية احتياج السكان من الكمامات للوقاية من انتقال الفيروس بين اهالي الساحل.

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