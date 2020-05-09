شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 390 سلة غذائية رمضانية، تزن 28 طنًا و860 كيلو غراماً، للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب والتي استفاد منها 208 أسر، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما وزع المركز ، 640 حقيبة إيوائية للنازحين في مناطق حيران وعبسو حرض وبني حسن والدير والسادة الظهر والملاصية والحجافية وبني حسين وحرض الغرزه والعتنه المحاذية لمحافظة صعدة، والتي استفاد منها 3,191 فرد.

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