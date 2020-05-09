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الرياض - رنا عبدالله - مصري يمزق جسد شقيقه في نهار رمضان والسبب صادم!

شهدت محافظة القليوبية بمصر، جريمة بشعة في نهار رمضان، حيث أقدم “سباك” على قتل شقيقه وتمزيق جسده بالسكين بعد مشاداة بينهما.

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وقام المتهم بطعن شقيقه بالسكين بسبب مطالبة المجني عليه له بإعطائه مبلغ من المال فرفض بحجة أنه أعطاه أموال أكثر من مرة ولم يردها إليه.

وخلال اللقاء نشبت بينهما مشاجرة انتهت بقيام الثاني بطعنه بالسكين وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

وحسب صحف محلية، تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول م ح ح 32 سنة عاطل جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

انتقل المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر لموقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه 30 سنة سباك، وتم إلقاء القبض عليه وتولت النيابة العامة التحقيق.