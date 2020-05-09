مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قتل قيادي كبير في صفوف مليشيات الحوثي على يد أبطال القوات الحكومية في إحدى جبهات محافظة البيضاء.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ان القيادي الحوثي العقيد حميد أحمد علي المحاقري لقي مصرعه في جبهة الوهبية المشتعلة بين القوات الحكومية وعناصر المليشيات. ويعتبر المحاقري أحد القيادات العسكرية الميدانية المستقدمة والمكلفة باستعادة المواقع الاستراتيجية في جبهة قانية والتي خسروها سابقا.

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