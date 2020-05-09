الأرصاد يحذّر سكان المرتفعات الجبلية من تدفق سيول الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز اليمني للأرصاد الجوية، اليوم، المواطنين في سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وبخاصة الشمالية الغربية، من تدفق السيول في الشعاب والوديان مع هطول أمطار غزيرة متوقعة.



ونصح المركز، في نشرته اليومية، المواطنين بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها وذلك أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

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ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية بأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة وقت الظهيرة.

وحذر مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة غائمة جزئيًا إلى غائمة على سلسلة المرتفعات الجبيلة الغربية وبخاصة الشمالية الغربية، وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء متفرقة منها وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، فيما تتراجع فرصة هطول الأمطار على الصحارى والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.

ولفت المركز إلى توقعاته بارتفاع درجات الحرارة العظمى على الصحارى، تصل إلى حدود الاربعينات، ورياح معتدلة إلى قوية على باب المندب والسواحل الغربية تعمل على اضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج، كما تعمل على إثارة الاتربة والرمال على المناطق المكشوفة المحاذية لها.