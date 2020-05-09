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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مختطف متأثرا بالتعذيب في أحد سجون المليشيا الحوثية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
الخليج 365 ـ تعز
توفي مختطف جديد في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة الحوبان شرقي تعز، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له من قبل عناصر المليشيات خلال فترة سجنه.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المواطن عبدالله طاهر الشرعبي، توفي متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له خلال فترة سجنه من قبل مليشيا الحوثي في مدينة الصالح بمنطقة الحوبان.
وأكدت المصادر أن جثة الشرعبي ظهر عليها أثار تعذيب شديد تعرض له داخل السجن الذي مكث فيه فترة طويلة.
وحمل حقوقيون مليشيات الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة جراء وفاة المواطن عبدالله طاهر الشرعبي إثر التعذيب من قبل عناصرها داخل السجن
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