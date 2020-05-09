شكرا لمتابعة خبر عن مشائخ قيفة والبيضاء : يتوافدون بشكل يرعب الحوثيين .. ويعلنون استجابتهم للنكف ويرفضون الوساطة الصعداوية ويمهلون الحوثيين مغادرة المحافظة بماء الوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انضم مشايخ قيفة لخطاب رفاقهم آل عوض في البيضاء، في مواجهة المحاولات الحوثية تحريض القبائل ضد بعضها، بمن فيهم الذين كانوا مواليين للحوثي.

وقال الشيخ شرف أحمد الجوفي، أحد شيوخ "قيفة": "مثلما رفضنا الوصاية السعودية على اليمن فإننا نرفض الوصاية الصعداوية على محافظة البيضاء". والجوفي كان مواليا للحوثي لكنه رفض مااعلنته الذراع الايرانية من اجتماعات تدين "ال عواض".

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وقال: "كل واحد يمثل نفسه، وسنظل دائمًا في صف الأحرار والمظلومين والمستضعفين، ومع أي تحرك شعبي أو قبلي خصوصاً بعد انعدام ثقتنا بجميع الأحزاب والحركات والتنظيمات".

مطالبا مشرفي جماعة ال، بمغادرة المحافظة.

وأضاف: "على جميع المشرفين والعاملين الحوثيين أن يدركوا أنه لم يعد مرحبا بهم في بلادنا، وأن عليهم مغادرتها بماء وجيههم".

وتشهد محافظة البيضاء تصاعدا كبيرا في الأحداث في أعقاب تعنت مليشيا الحوثي الذي ترفض تسليم قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي، مما وحد القبائل ضد الطغيان الكهنوتي الإمامي الغاشم.