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الإيقاع بالفنانة السورية نسرين طافش في ورطة لم تكن في الحسبان .. وأصالة تدخل في صدمة.. وهذه علاقة ‘‘طارق العريان’’

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الرياض - رنا عبدالله - الإيقاع بالفنانة السورية نسرين طافش في ورطة لم تكن في الحسبان .. وأصالة تدخل في صدمة.. وهذه علاقة ‘‘طارق العريان’’

يبدو أن الفنانة السورية نسرين طافش أوقعت نفسها في ورطة لم تكن على الحسبان بمقابلتها العادية مع طارق العريان خلال تواجدها في مهرجان الجونة والإسكندرية.

 

 

وشهدت الساعات الماضية انتشار اسم نسرين طافش بشكل كبير في أزمة أصالة والعريان؛ حيث اتهمها البعض بأنها على علاقة به

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ونفى مصدر مقرب من المخرج المصري طارق العريان، الاتهامات التي ألحقها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة نسرين طافش، بأنها السبب وراء الأزمة القائمة بين الفنانة السورية وزوجها .

 

وأضاف المصدر المقرّب من طارق العريان أن الخلافات بينه وبين أصالة لا تزال قائمة.

 

وتواجد اسم نسرين في الأزمة يضعها في ورطة نظرًا لأزمتها السابقة مع ديمة الجندي؛ لذلك سيكون من السهل انتشار الشائعات حولها.

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