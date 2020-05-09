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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان عاجل من سلطنة عمان إلى مشائخ وقبائل البيضاء "تفاصيل"

طالب الشيخ القبلي سيف أحمد القبلي، أهل البيضاء بصون الدماء والأعراض والكرامة للدولة والقبيلة، وتشكيل لجنة من جميع القبائل مهامها أمن وسلامة المحافظة.

جاء ذلك في رسالة نصح وجهها القبلي، وهو أحد مشايخ (محن يزيد) قيفة بمديرية القريشية من خارج البلاد إلى قبائل آل عوض في محافظة البيضاء.

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وقال القبلي، إنه مع وضع ضوابط يتغلب فيها صوت العقل والسلام، مضيفا "نحن معكم ونشد على أيديكم في دعوة لجمع أهل البيضاء لما يصون الدماء والأعراض والكرامة للدولة والقبيلة وسائر المواطنين لما من شأنه صون الدماء والأموال والأعراض للجميع".

واستنكر القبلي استشهاد جهاد الأصبحي، مطالبا قبائل البيضاء بتشكيل لجنة من الجميع مهامها أمن وسلامة المحافظة وأبناء المحافظة من أي طرف في حالة أي مظالم أو غيرذلك.

وقال إن ثبت أن الجاني من جانب الدولة فالخيار لولي الدم حكم عرفي وهم منفذين أوحكم شرعي والجميع تحت شرع الله الحاكم والمحكوم، وإن اتضح أنه عمل الغير فكل يتحمل مسؤوليته كونه لا يزال في الحادثة ملابسة وغموض حتى الآن.

وجاء في رسالة القبلي "كما تعلمون أني خارج البلاد من بداية 2015م حتى هذه اللحظة بسبب مرض وإني أتابع بألم وحزن عميق ما يجري في بلدنا من خراب ودمار وقتل وقتال وكل ذلك خسارة على اليمن واليمنيين فالدم يمني والمال يمني والأعراض التي تنتهك يمنية وجعلوا منا أعداء لبعضنا بعض وكنا في غنى عن ذلك".

ولفت إلى أنه "مهما حصل من خلاف بين اليمنيين يظل حله داخليا ولا أحد قادر أن يقصي الآخر أو ينكره عن يمنيته أو مكانته”.

وحمل القبلي كبار القوم وعقالها المسؤولية أمام الله وأمام قومهم بتجنب المصائب وسلك سبل السلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مناشداً جميع القبائل في البيضاء أن تكون أكبر من هذه القضية.