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الرياض - رنا عبدالله - شاهد .. الفنان المصري حسن الرداد يتسبب بـ”فضيحة” للراقصة فيفي عبده .. وهذا ماحدث

تسبب الفنان المصري حسن الرداد بطريقة غير مقصودة في فضيحة من العيار الثقيل للفنانة المصريةفيفي عبده، بعد أن كشفت مرآة موجودة بمنزل الفنانة المصرية فبركة برنامج المقالب الذي تقدمه ويحمل اسم “خلي بالك من فيفي”.

ورغم التأكيد المستمر للفنانة بأن أحداث البرنامج طبيعية، إلا أنها وقعت في خطأ كارثي حيث أظهرت مرآة موجودة بمكان إعداد المقلب أحد المصورين في الوقت الذي يقوم به الرداد بتمثل الفزع والخوف.

وحسب صورة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر في المشهد حسن الرداد وهو يلاحق فيفي عبده التي تعاني من ظواهر غير طبيعية في منزلها بسبب الحسد، وفق المقلب، وظهر في مرآة المنزل المصور الذي يقوم بتصوير الحلقة وهو يحمل الكاميرا ويلاحق الرداد.

يذكر أن حسن الرداد، وقع في مقلب “خلي بالك من فيفي”، وبدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع دخول الرداد فيلا فيفي المقام بها المقلب، وأخبره بأن شيئًا غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطلب منه المرور من الباب عدة مرات وهو ما أغضبه حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

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وخلال بدء الحوار مع فيفي عبده وقعت عدة فرقعات بصوت عال أثارت رعب الرداد ثم وجد نفسه متورطا في مشكلة كبيرة مع جار فيفي عبده بشكل مفاجئ وتوعده الأخير بأنه سيأتي للاشتباك معه بصحبة رجاله وبعدها وقعت فرقعات أثارت قلقل الرداد.

واحتوى حوار فيفي مع جارها الوهمي على سلسلة شتائم طويلة وأكملها حسن الرداد مع الجار الذي جاء إلى الفيلا واشتبك معه داخل وخارج المنزل.

وتعدى الرداد على الجار الوهمي الذي شارك في مقلب فيفي الإيقاع بالرداد وأخرجه من الفيلا ووجه له سلسلة شتائم وبعدما طرده دخل البيت مرة أخرى. بعدها انتقلت فيفي لتشتبك مع المغربية المشاركة معها في البرنامج وتتهمها بأنها سرقت مشغولاتها الذهبية وحاولت فتح “الشنطة” لكن الرداد حاول منعها وظل يردد “عيب كدة مينفعش” باعتبار أنها ضيفه.

وبرنامج “خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب الفنانة فيفي عبده، والذي حلت عليه ضيفة هذا العام، مؤكدة أنها تظاهرت بعدم معرفتها لإقناع المشاهد.

وقالت سمية الخشاب، إن عددا كبيرا من النجوم يكونون على دراية مسبقة بالمقالب التي تعرض عليهم، مضيفة أن برنامج رامز جلال أيضا يتم إخبارهم بوجود مقلب ولكن دون التطرق لتفاصيله حتى يكون هناك مصداقية في ردود الفعل.