شكرا لمتابعة خبر عن مستشار رئاسي .. يطالب بتعيين نائب ثاني للرئيس هادي .. تكون شخصية وطنية قوية ومهنية نزيهة تتواجد في الميدان بشكل دائم .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مستشار رئاسي يمني، الى تعيين نائب ثاني لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

ونشر مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى، القيادي البارز في حزب الاصلاح، صلاح باتيس ، منشور له على صفحته بالفيسبوك قال فيه :"‏أطالب الأخ رئيس الجمهورية بتعيين نائب ثاني له من أبناء المحافظات الشرقية حضرموت ومأرب وشبوه والمهره والبيضاء والجوف وسقطرى بصلاحيات كاملة".

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وأشار باتيس الى أن مبرره للتعيين لضرورة أن " يتواجد في الميدان بشكل دائم لإدارة الملفات العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية في الاقليمين ويكون شخصية وطنية قوية ومهنية نزيهة".

جدير بالذكر أن الفريق علي محسن الأحمر هو النائب الوحيد لرئيس الجمهورية.

وعرفت اليمن في تاريخها الحديث نائب واحد لرئيس الجمهورية هو عبدربه منصور هادي الذي هو حاليا رئيس الجمهورية.