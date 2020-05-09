شكرا لقراءة خبر عن عـــاجل .. الأردن يصدر قرار مفرح وسار لكل الأردنيين قبل قليل .. وحالة فرح تعمم المدن الأردنية .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عـــاجل .. الأردن يصدر قرار مفرح وسار لكل الأردنيين قبل قليل .. وحالة فرح تعمم المدن الأردنية .. شاهد

أعلن وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي نشر مساء اليوم السبت، عن عودة عدد من القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي.

Advertisements

وقال العضايلة في الايجاز الصحفي، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية: "عكفت الفرق المختصّة بالتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على مناقشة العديد من القضايا ذات الأهميّة للتعامل مع الأزمة، حيث انعقدت منذ الصباح عدّة اجتماعات بهذا الشأن".

وأشار العضايلة إلى أن أهم ما تم تداوله في الاجتماع هو عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل "وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وكذلك المحافظات الأخرى التي لم تسجّل حالات إصابة فيها، والتي تتجه الحكومة إلى تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها".

وحول عودة المواطنين الأردنيين من خارج البلاد في الظروف الحالية، نوه العضايلة إلى أنه يتمّ استقبال الاستفسارات والملاحظات الواردة، والتعامل معها، وأنه سيتم العمل على تحديد الدول وفئات المغتربين العائدين بعد انتهاء تسجيل الراغبين بالعودة عبر المنصّة الإلكترونيّة التي أعلنتها الحكومة أمس الجمعة.