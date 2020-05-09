شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة الشرعية توجه ضربة قاصمة للانتقالي بصورة مفاجئة ..هذا ما حصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحكومة الشرعية توجه ضربة قاصمة للانتقالي بصورة مفاجئة ..هذا ما حصل

تلقى المجلس الانتقالي ضربة مولمة وقاصمة من الحكومة الشرعية التي اصدرت توجيهاتها، الجمعة، الى وزير المالية ببدء التحقيق مع مدير مكتب المالية بعدن.

وقالت الحكومة في توجيه لها ان مدير مالية عدن تعامل مع كيان غير شرعي..

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

أين ذهب طارق ؟ ولماذا لم يتحدث احمد عن قتلة أبيه ؟... كواليس جديدة تكشف لأول مرة عن مقتل الرئيس اليمني السابق وعن مكان إختفاء جثمانه

ورد الآن: بعد أنباء عن وفاة رئيس الجمهوريه .. الرئاسة تصدر قرار جمهوري بتعيين نائب ثاني للرئيس. (تفاصيل حصريه)

عاجل وفي غاية الخطورة: السعودية تنقلب على الشرعية وتقصم ظهر الرئيس هادي وتلبي طلب الانتقالي بطرد الذراع الايمن للرئيس هادي من هذه المحافظة الهامة

عاجل: تحذير سعودي عاجل للشيخ ياسر العواضي والكشف عن طريقة مرعبة للحوثيين للقضاء علىه واخماد شيوخ القبائل ..طريقة لم تخطر حتى على بال ابليس نفسه

عاجل وهاااام:موقف كويتي شجاع يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ومهدي المشاط ويجعل الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء يرقصون فرحا

عاجل: ليست يمنية ولا سعودية ..من هي( ام هارون ) التي اثارت جنون عبد الملك الحوثي وسببت له صدمة كبيرة وجعلته يخرج من كهفه ( صورة أم هارون )

Advertisements

عاجل..الزبيدي يباغت الجميع بقرار عاجل ومرعب قلب الامور راسا على عقب واثار الخوف والهلع في كل المسؤولين التابعين للشرعية في الجنوب ( نص القرار )

عاجل..أمريكا تحرج السعودية والامارات وتزف بشرى سارة لكل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتباغتهم بهدية كبيرة اثلجيت صدور كل ابناء المحافظات اليمنية

عاجل وفي غاية الخطورة..مهدي المشاط يلجأ لحيلة شيطانية ماكرة تجبر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء على الاستسلام والخنوع ورفع راية البيضاء

عاجل..علي سالم البيض يقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي..شاهد بالصورة الخطوة الخطيرة التي نفذها البيض وصعقت كل قيادات المجلس الانتقالي ( صورة )

ووجهت مذكرة اصدرها مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء انيس باحارثة باغلاق كافةالحسابات في البنك الاهلي.

وجاء في المذكرة

الأخ / وزير المالية المحترم تحية طيبة ، ، ، الموضوع / فتح حسابات لدى البنك الأهلي تحت مسمى " الإدارة الذاتية للجنوب ".

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى قيام مدير عام مكتب المالية - عدن بالتوجيه الى مدير البنك الأهلي اليمني بفتح حسابات توريد لجميع الجهات الايرانية لصالح المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية للجنوب تقضي التوجيهات باتخاذ الإجراءات التالية

1 - مخاطبة البنك الأهلي وبصورة عاجلة بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها تحت مسمى الإدارة الذاتية للجنوب " وتجميد السحب او التصرف في المبالغ التي تم ايداعها في هذه الحسابات

2 - إحالة مدير عام مكتب المالية عدن للنيابة العامة للتحقيق معه للتواطئ مع كيان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية.

3 - التعميم على جميع القطاعات والمصالح الايرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية او اي جهة غير رسمية.

- موافاتنا بما يتم . . وتقبلوا تحياتنا.

انيس بن عوض باحارثة

مدير مكتب رئيس الوزراء