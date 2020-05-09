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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان مشترك للملك سلمان والرئيس ترامب حول اليمن "تفاصيل"

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكدا في اتصال هاتفي على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد الملك سلمان على جهود السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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من جانبه أكد ترمب دعم واشنطن للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب أكدا على أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين.

كما أكد الملك سلمان وترمب حرصهما على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، وأنها مصممة على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.