التحالف العربى: 121 انتهاكا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن انتهاكات ميليشيات الحوثى لوقف إطلاق النار فى اليمن بلغت 121 انتهاكا خلال 24 ساعة.

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وأضاف التحالف- حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية - أن اختراقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت (2797) اختراقا.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الاعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة و الثقيلة والصواريخ البالستية.

وأكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس فى الجبهات، كما أكد استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق فى 08 إبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.