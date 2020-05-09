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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. المملكة العربية السعودية تزف أسعد خبر لجميع ابناء المملكة والمواطنين يطيرون فرحا بسماع هذا الخبر السار (تفاصيل سارة)

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أعلنت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي، الجمعة، شفاء 1322 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وبذلك يصل عدد الحالات التي تعافت إلى 9120 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزرة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 في المئة من السعوديين و 78في المئة من المقيمين والوافدين.



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