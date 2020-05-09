شكرا لمتابعة خبر عن القوات السعودية تعيد إنتشارها على مداخل ومخارج جزيرة سقطرى ومئات الجنود من الجيش يتوافدون الي المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت قوات التحالف الذي تقوده السعودية بجزيرة سقطرى انتشارها في مداخل ومخارج جزيرة سقطرى مساء امس الجمعة.

وقال مصدر عسكري لصحيفة "عدن الغد" ان قوات التحالف أعادت تمركزها في النقاط الأمنية المحيطة بجزيرة سقطرى .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وأشار المصدر إلى ان قيادة الجيش التابع للشرعية بدأت باستقبال المئات من جنود الجيش الذين تراجعوا عن التحاقهم بالقوات التي أعلنت انشقاقها عن قيادة الجيش.

وأشار المصدر إلى ان لجان مالية بدأت صرف مرتبات وإكراميات خاصة بوحدات الجيش التابع للحكومة الشرعية هناك.

وبحسب المصادر فان ذلك يأتي بجهود يقودها قائد اللواء الجديد من أبناء جزيرة سقطرى علي سالمين احمد.