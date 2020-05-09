شكرا لمتابعة خبر عن إمريكا تعلن كارثة وشيكة الحدوث في اليمـن .. وتحمل الحوثيين المسؤولية الإنسانية والكارثية للبيئية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الموافق 8 مايو 2020م ، جماعة الحوثي، بالتعاون مع المبعوث الدولي إلى اليمن، والسماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر" التي يحتجزها الحوثيون في البحر الأحمر، مقابل ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان، أن جماعة الحوثي ستتحمل وحدها التكاليف الإنسانية في اليمن، والكارثة البيئية في البحر الأحمر، إذا وقع أي تسرب من الناقلة صافر.

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وتكررت التحذيرات من حدوث كارثة بيئية وشيكة مع استمرارجماعة الحوثي بمنع الفرق الفنية الدولية من صيانة ناقلة النفط المتهالكة، التي يمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.