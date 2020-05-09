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الرياض - رنا عبدالله - فتاة طلبت الطلاق “ليلة الدخلة”.. بعد قيام زوجها بهذا الفعل الصادم والغير متوقع .. شاهد

لم تكن “جيهان” تتوقع لو للحظة واحدة ان حبيب القلب الذى كان معشوق لكل بنات الشارع ، سوف يحطم كل احلامها فى ليلة العمر التى طال انتظارها .

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هكذا صرخت امام القاضى بمحكمة الاسرة بمصر الجديدة قائلة : رفض معاشرتى ليلة الدخلة وتركنى وحيدة يعتصرنى الالم ، ودخل الى الحمام وعندما غاب لمدة طويلة دخلت عليه ووجدت بمارس العادة السرية .

ظل على الحال ثلاثة ايام ، حتى قررت العودة الى بيت اهلى اجر اذيال الخيبة . وبعد الحاح منهم صارحتهم بالحقيقة . وكان ردهم هو الطلاق .

توسل الى زوجي عدة ايام حتى سامتحه ورجعت اليه . ولكنه للاسف عاد سيرته الاولى . وهربت هذه المرة لاطلب الطلاق .