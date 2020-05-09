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الرياض - رنا عبدالله - شاهد.. “أبوهشيمة” يقطع شهر العسل مع ياسمين صبري لهذا السبب الصادم .. والاخيرة تنهار بسبب ماحدث؟

قطع رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، احتفاله بشهر العسل مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، وقرر النزول على العمل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

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وبعد مرور أسبوعين على زواجهما، قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كما يبدو قطع إجازة شهر العسل مع زوجته لمتابعة أعماله، لكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ونشر رجل الأعمال صورة له في صفحته الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف بداخل إحدى شركاته، وقد وضع كمامة طبية على وجهه وفي يديه قفازين أيضاً علق عليها بقوله: “اعمل وحافظ على نفسك”.

وكانت ياسمين صبري، كشفت أنها وزوجها يقضيان شهر العسل في أحد الأماكن السياحية، وأنها يستمتعان بوقتهما على متن يخت وسط البحر، قد شاركت متابعيها قبل بضعة أيام بعدة صور من شهر العسل من دون أن يظهر فيها الزوجان.