شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن امرأة تمارس الجنس مع طفل عمره 13 عام.. وحين وصلت المحكمة كان القرار الصادم .. والمفاجأة في السمك والبطاطس ؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواجه امرأة بريطانية متزوجة، السجن عقب إدانتها بثلاث تهم تتعلق بممارسة النشاط الجنسي مع طفل، بعد أن مارست الجنس مع صبي وقتما كان يبلغ من العمر 13 عامًا.

وقامت "ليا كورديس" عاملة الحضانة، البالغة من العمر 20 عامًا بإغواء طفل عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

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لكن الفتاة المتهمة وهي من "وندسور" بمقاطعة "بيركشاير" زعمت أن المراهق اغتصبها، لكن هيئة محلفين في محكمة "ريدينج" كذبت ذلك.

وقامت "كورديس" بإغواء الصبي أثناء لعبه على جهاز "Xbox " الخاص به في غرفة نومه، حيث أزالت عنه ملابسه الداخلية، وطلبت منه ممارسة الجنس.

كما أنها أرسلت رسائل نصية له، وأهدته سمك وبطاطس. وسيحضر الضحية إلى المحكمة مع والديه لسماع النطق بالحكم على كورديس في الشهر المقبل، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تظهر كورديس - التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما قامت بإغواء الضحية - أي ردود فعل حين صدر قرار الإدانة بالإجماع اليوم.

وأفرج عنها بعد مثولها بكفالة في انتظار صدور الحكم. وقال القاضي: "أحتاج إلى معرفة المزيد عنك وعن ظروفك الحالية. يجب أن تفهمي أنني أفكر في عقوبة الحبس الفوري".

وأدينت المتهمة بممارسة الجنس مع الصبي مرتين في الشهر، لكن هيئة المحلفين قررت أن القضية توقفت قبل أن تبلغ الفتاة المتهمة 18 عامًا. وتم تبرئتها من تهمتين أخريين تتعلقان بن النشاط الجنسي مع طفل قاصر عندما كانت في الثامنة عشرة.