شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هزت مفاجأة جديدة الوسط الفني في مصر، حيث أعلنت وسائل إعلام مختلفة، أن الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تزوجت للمرة الـ 12 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020.

وحسب موقع “فوشيا” نقلا عن مصدر مقرب من غادة عبدالرازق قوله، إن الفنانة “عقدت قرانها قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها (سلطانة المعز)، وأن مؤلف ومخرج المسلسل قد شهدا على عقد الزواج.

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وتضمنت إحدى حلقات المسلسل مشاهد لحفل زفاف ضمن الأحداث، إلا أنه تم استغلالها -أيضا- في اعتبارها حفل زفاف مصغرا للاحتفال بزواج الفنانة غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا، وفقا للمصدر.

وتأرجحت علاقة غادة بمدير التصوير هيثم زنيتا منذ العمل الأول الذي جمعهما في مسلسل “حكاية حياة” والذي عرض في رمضان 2013، ما بين تقارب وانفصال حتى تكللت بالزواج.

وقدّم هيثم زنيتا “شبكة” للفنانة غادة عبدالرازق بحضور فريق العمل، فيما شهد المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير على عقد الزواج، ومن المقرر أن يقيم الزوجان حفل زفاف على نطاق ضيق بحضور المقربين فقط، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان.

يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أعلنت العام الماضي في مقابلة متلفزة لها أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان الزواج الأول وهي في عمر 17 عاما، وأنجبت بعد عام ابنتها روتانا، وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددا.