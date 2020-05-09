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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: بعد أنباء عن وفاة رئيس الجمهوريه .. الرئاسة تصدر قرار جمهوري بتعيين نائب ثاني للرئيس. (تفاصيل حصريه)

دعا مستشار رئاسي يمني، إلى تعيين نائب ثاني لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى، صلاح باتيس، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “‏أطالب الأخ رئيس الجمهورية بتعيين نائب ثاني له من أبناء المحافظات الشرقية حضرموت ومأرب وشبوة والمهرة والبيضاء والجوف وسقطرى بصلاحيات كاملة”.

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ورد الآن: بعد أنباء عن وفاة رئيس الجمهوريه .. الرئاسة تصدر قرار جمهوري بتعيين نائب ثاني للرئيس. (تفاصيل حصريه)

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وأشار باتيس إلى أن مبرره للتعيين لضرورة أن “يتواجد في الميدان بشكل دائم لإدارة الملفات العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية في الإقليمين ويكون شخصية وطنية قوية ومهنية نزيهة”.

جدير بالذكر أن الفريق علي محسن الأحمر هو النائب الوحيد لرئيس الجمهورية.

وعرفت اليمن في تاريخها الحديث نائب واحد لرئيس الجمهورية هو عبدربه منصور هادي الذي هو حاليا رئيس الجمهورية.

وتترافق هذه الدعوات وسط أنباء تتحدث عن وفاة الرئيس هادي إثر إزمة قلبية نقلها على إثرها إلى مستشفى الملك فهد قبل أن يفارق الحياة.