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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. بيان عاجل لتحالف دعم الشرعية في اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكا خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن اختراقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت (٢٧٩٧) اختراقا.

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وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الاأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستيه.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.