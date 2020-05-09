تعز: لجنة الطوارئ ترصد خمس حالات اشتباه بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، رصد خمس حالات يشتبه إصابتها بكورونا.



وقال الناطق الرسمي للجنة الطوارئ الدكتور أحمد منصور في بيان - حصل "يمن شباب نت" نسخة منه - إن فريق الاستجابة رصد اليومين الماضيين (الجمعة والخميس) خمس حالات يشتبه اصابتها بفيروس كورونا وتم وضعهن في الحجر المنزلي باستثناء حالة واحدة وُضعت في مركز الحجر الصحي.



واشار إلى أن ثلاث من الحالات المشتبهة تم رصدهم في مديرية جبل حبشي يوم الجمعة وسيتم إعلان نتائج فحوصاتها خلال الأيام القادمة فيما الحالتين ستعلن نتائجها مساء السبت.



ومطلع مايو الجاري سجلت تعز حالتين مؤكدة بفيروس كورونا، توفت منها حالة واحدة.

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