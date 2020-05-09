هاشتاج #no_tawakol_karman يتصدر تويتر لرفض تعيين الإرهابية توكل كرمان كمراقب بفيس بوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

استقبلت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الموالية للجماعة الإرهابية "الإخوان المسلمين"، حملة هجوم كبيرة من قبل عدد كبير من المغردين، اعتراضاً على تعيينها ضمن فريق مراقبة المحتوى لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسبب خلفيتها فى دعم الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية.

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ودشن عدد كبير من المغردين عبر موقع تويتر، هاشتاج تصدر قوائم الأكثر متابعة وتغريداً اعتراضاً على تعينها في المنصب المراقب للمحتوي كونها أحد التابعين للجماعات الإرهابية وسبق اتهامها بدعوات تطرف كثيرة.

وتصدر الهاشتاج الذي جاء بعنوان #No_Tawakkol_Karman قوائم الأكثر متابعة وتغريداً، للمطالبة بعدم ضمها لتلك القائمة التي ستقوم بمراقبة المحتوي للمستخدمين عبر فيس بوك، وأضاف عدد كبير من المستخدمين صور للناشطة اليمينة وهي ترقع علامة "رابعة" للإخوان المسلمين تضامناً معهم في هجماتهم الإرهابية التي استهدفت المصريين.

وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج "يجب عدم ضمن أحد المتهمين بدعوات التطرف لقوائم المراقبين لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن المؤسف أن تتعرض تلك المنصات الاجتماعي للاغتيال من قبل الجماعات الإرهابية"، وأضاف آخر "لا لتوكل كرمان، لا تتناسب مع تلك الوظيفة، يرجي إعادة التحقق من ماضيها ومشاركتها في اليمن ومع الجماعات الإرهابية".

وشارك أخر، قائلاً "كلنا نرفض توكل كرمان، فيما أخر "نرفض توكل كرمان في مجلس المراقبة لفيس بوك"، ووثقت إحدى المشاركات تغريدتها بصور لها وهي ترفع علامة الاخوان المسلمين في فرنسا وكتبت "توكل كرمان ناشطة في منظمة إرهابية متطرفة تدمر الشرق الأوسط".