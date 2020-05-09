صنعاء تكشف تفاصيل ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، عن تسجيل ثاني حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، إن المصاب وصل من مديرية الشيخ عثمان في عدن، وهو يعاني من ألم في الحلق وسعال وَضيق تنفس وتم أخذ عينة منه أكّـدت اصابته بالفيروس التاجي.

وأضافت الوزارة أنه تم وضع المصاب في مركز العزل في مستشفى الكويت وأن حالته مستقرة في حين يتم متابعة المخالطين.

ودعت وزارة الصحة في ختام البيان، جميع المواطنين الإلتزام بالإرشادات والإجراءات الإحترازية للوقاية من العدوى بالمرض والحد من الإختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات.