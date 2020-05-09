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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يعلن فرض السيطرة على مواقع هامة بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع هامة خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ووفقا لموقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية (شمال البيضاء)، ونفذت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة".
وأضاف اللواء الحبيشي أن "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وأشاد بـ"البطولات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة البيضاء".
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