شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كورونا سيختفي دون لقاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله "إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا".

وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

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يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وكان ترامب في تصريحاته السابق قد توقع وصول حصيلة الضحايا إلى ما بين 60 و70 ألف حالة، وشكك في إمكانية وصولها إلى 100 ألف.

المصدر: وكالات