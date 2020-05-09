شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة في صنعاء تعلن رسمياً تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية وتكشف مصدرها "تفاصيل عاجله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في صنعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، إنها “سجلت حالة مؤكدة بفيروس كورونا، لمصاب قادم من حي الشيخ عثمان في عدن”.

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وأضافت أنه جرى “نقل المريض إلى مركز العزل في مستشفى الكويت بصنعاء”، مؤكدة “استقرار الحالة المصابة ومتابعة المخالطين لها”.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ العاشر من أبريل المنصرم، إلى 34 بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة، بعد تسجيل 9 إصابات بينها حالة وفاة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ووفاة إصابة أخرى مؤكدة سابقاً في محافظة لحج (جنوب اليمن).

وكانت وزارة الصحة في صنعاء أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها، لمهاجر صومالي عُثر عليه متوفياً في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

وتتوزع الاصابات المؤكدة الـ 34 في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بـ 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، و4 حالات في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، و3 أخرى في محافظة لحج بينها حالتا وفاة، وحالتين في محافظة تعز بينها وفاة واحدة.