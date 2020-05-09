شكرا لمتابعة خبر عن ”قيادات عسكرية“ بمحور “العند“ تقود عملية رش ضبابي من “معسكر العند”ا إلى جبهة كرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برعاية محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17مشاة اللواء الركن احمد عبدالله تركي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم اللواء الركن فضل حسن محمد قامت قيادة محور العند وكتيبة النخبة وبدعم ورعاية مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وبرنامج مكافحة الملاريا والاوبئة بتنفيذ حملة رش ضبابي داخل وخارج معسكر العند والقرى المجاورة المحيطة بالمعسكر

واستمرت الحملة التي انطلقت عصرا إلى الوصول إلى مواقع المقاتلين المرابطين في جبهة كرش والقرى المجاورة وذلك لمكافحة البعوض المنتشرة والتي أدت إلى انتشار الأمراض الفتاكة في أوساط المواطنين.

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وعبر قائد كتيبة النخبة بمحور العند المقدم احمد بامدحن عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين والقيادات العسكرية وقيادة العمل الصحي بمحافظة لحج وجبهة كرش وعلى رأسهم محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وركان محور أركان اللواء الثاني مشاة حزم العميد الركن نجيب الصبيحي ومدير مكتب الصحة الدكتور عارف عياش ومدير برامج مكافحة الملايا والأوبئة الدكتور عادل السيد والمسؤول الطبي لجبهة كرش الدكتور مصطفى والشكر الكثير لطاقم الحملة التابع لمكتب الصحة بمحافظة لحج وكذلك الجنود البواسل المتطوعين من محور العند

وأكد القائد بامدحن أن هذه الجهود لقيادتناء ودعمها وحرصها قد حققت نجاح ملموس لهذه الحملة التي ستستمر لمكافحة الأوبئة ونشر الوعي الصحي والوقاية من الامراض التي انتشرت في البلاد ومنها فيروس كورونا المميت والملايا وحمى الضنك والمكرفس وغيرها مشيرا أن هذه الحملة قد نالت ارتياح المواطنين واستحسانهم كونها لم تشمل المعسكرات والمواقع القتالية فقط بل القرى والمناطق التي يسكنها المئات من المواطنين.

من / علي مقراط