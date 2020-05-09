شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة لدول العالم.. أول دولة أوروبية تسيطر على فيروس كورونا وتعلن رسمياً عن نجاح علاج في شفاء مرضى كورونا بنسبة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النمسا شفاء مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد علاجهم بمصل (بلازما) الدم من مرضى متعافين من المرض، وهو بروتوكول تُجرى عليه تجارب في العديد من البلدان ولكن ما زال يستلزم تطويره مزيدا من البيانات الطبية.

وقال روبرت كراوس عالم الأمراض المعدية في مستشفى غراتس في جنوب البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا العلاج أعطى نتائج مقنعة لدى ثلاثة مرضى وقد تماثلوا للشفاء.

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وقال الأخصائي إنه مع ذلك “خيار أعطي لمرضى تم اختيارهم بعناية ولا يمكن تعميمه”.

اختير اتباع هذا البروتوكول على وجه الخصوص لدى مريضين يعانيان من أمراض أخرى وجهازهما المناعي ضعيف للغاية.

نجاح علاج في شفاء مرضى كورونا عولج في المجموع 20 شخصا في النمسا باستخدام بلازما الدم من أشخاص تماثلوا للشفاء.

ووجهت جمعية الصليب الأحمر نداء عاجلا الخميس إلى المتبرعين بالبلازما حتى يتسنى توسيع التجارب على هذا العلاج المحتمل. وتقدم حوالي 200 متبرع حتى الآن لذلك.

لكن الأطباء قالوا إن لهذا العلاج “آثارا جانبية” ومن الضروري تحسين المعرفة بفاعليته.

سمحت دول أخرى باستخدام البلازما في تجارب مماثلة مثل فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا والصين.