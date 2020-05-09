شكرا لمتابعة خبر عن الصناعة والتجارة تغلق ملحمة أمانة العاصمة صنعاء لتورط مالكها في مخالفات وتلاعب بالأسعار ومطالبات باستكمال الاجراءات القانونية الرادعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمكتبها بأمانة العاصمة وفرعه بمديرية الثورة وبالتنسيق مع السلطة المحلية ممثلة بمدير عام مديرية الثورة رئيس المحلس المحلي بالمديرية بإغلاق ملحمة خير بلادي الكائنة بحي الجراف الغربي _ شارع المطار .

واوضح مصدر مسئول في الصناعة والتجارة أن التوجيهات الحاسمة والصريحة الصادرة من القيادات التنفيذية والمحلية تجاوبا مع بلاغات وشكاوى المواطنين لمختلف الجهات المختصة واعمالا لمسئولية الرقابة التموينية والسعرية تم النزول الميداني للتحقق من تلك البلاغات والشكاوى ضد الملحمة المذكورة ..

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ولفت المصدر الى ثبوت المخالفات والى انه تم تحرير محضر رسمي قضى باغلاق الملحمة لتورط مالكها في المغالاة السعرية والتلاعب باسعار اللحوم والبيع باسعار مرتفعة ومخالفة القانون واللوائح المنظمة المعمول بها والصادرة عن الوزارة ومكاتبها ..

وأضاف المصدر مؤكدا أغلاق الملحمة وتشميعها والكتابة على ابوابها باللون الاحمر لثبوت المخالفات ولايقاع العقوبة القانونية الرادعة على مالكها ليكون عظة وعبرة لكل المخالفين والمستغلين والمتلاعبين باقوات المواطنين في ظل الحرب والحصار والاوبئة ..

الى ذلك عبر المواطنين في حي الجراف الغربي وشارع المطار عن ارتياحهم لما قامت به الجهات الرسمية المختصة من اجراءات رادعة تجاوبا معهم ومع معاناتهم وشكاواهم مشددين على تنفيذ العقوبة القانونية الرادعة ليكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب باقوات المواطنين.

وعبروا عن شكرهم لعمليات وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالاخوين عادل النهمي ومكرم الاديمي كما قدموا الشكر لمكتب التجارة والصناعة بالامانة والاخوين صادق صلاح ، وعلي عبدالعزيز الحاج .

وعبر المواطنين عن امتنانهم وخالص شكرهم لمدير عام مديرية الثورة _ رئيس المجلس المحلي الأخ / محمد الدرواني ولمدير مكتب التجارة والصناعة بالمديرية الاخ / هيثم الوصابي وذلك لتجاوبهم مع المواطنين وابناء الحي وتفاعلهم المسئول مع البلاغات والشكاوى التي يقدمها المواطنين ..

وطالب المواطنين من الجهات الرسمية المختصة عدم التهاون مع المخالفين والمستغلين والمتلاعبين باقواتهم وحاجياتهم امثال صاحب الملحمة المذكورة .