شكرا لمتابعة خبر عن تحذير سعودي عاجل للشيخ ياسر العواضي والكشف عن طريقة مرعبة للحوثيين للقضاء علىه واخماد شيوخ القبائل وطريقة لم تخطر حتى على بال ابليس نفسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ان قام الحوثي بقتل الفتاة اليمنية البريئة جهاد الاصبحي سارعت لنشر اخبار كاذبة بان الضحية هي داعشية وتنتمي لتنظيم داعش . هذه الحجة او القتل المروع بدم بارد يلجأ اليه الحوثي في كل جريمة يرتكبه وهو ما يمكن ان يحدث للشيخ ياسر العواضي .

حيث بدأ الاعلام الحوثي يروج ان العواضي هو داعشي ويخفي جماعة من داعش والقاعدة لذلك سارعت تطالبه بتسليم الارهابيين الذين يقوم بحمايتهم واخفائهم . فحتى مساء الرابع من مايو (أيار) الحالي، لم يكن شوقي جابر رفعان وهو إمام مسجد الخير بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء) مطلوباً أو مطارداً من سلطة الحوثيين التي تسيطر على المنطقة منذ الانقلاب في النصف الثاني من عام 2014. لكنه وبعد مقتله على يد قيادي حوثي بات قياديا داعشيا خطيرا وفق تبريرات الجماعة التي استخدمت التهمة الداعشية كذريعة لوقف أي انتفاضة ضدهم، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، وهو ما حدا ببعض الناشطين إلى القول إن "تهمة الإرهاب هي شماعة، أو مسمار جحا الحوثي للقضاء على أي مزاج شعبي يفكر في مجابهتهم".

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في قرية "مكعد الأحمال" النائية بعزلة حمير، التابعة لمديرية عتمة، كان رفعان يواصل عمله كإمام لجامع الخير منذ عدة سنوات ويتلقى التعليمات بصورة مستمرة من مكتب وزارة الأوقاف الذي يديره الحوثيون منذ خمسة أعوام، لكن المشرف الحوثي في المديرية رأى أن الإمام لم ينفذ تعليماته لهذا قرر قتله بدم بارد.

وتقول الصحيفة إن المشرف الحوثي وينادى "الجرموزي" المسنود بقوة كبيرة من الحوثي اقتحم القرية الهادئة المسالمة التي يعيش سكانها على الزراعة، وداهموا الجامع وأطلقوا وابلا من الرصاص على الإمام.

ولأن الحادثة كانت مفاجئة وغير مبررة، فإن روايات السكان تعددت حول أسبابها. لعل أبرز تلك الروايات تداولا هو غضب المشرف الحوثي من رفض رفعان تعليماتهم.

تضيف: ولأن الحوثي لم تقدم أي سبب مقنع لما أقدم عليه، وإدراكها أن غضباً شعبياً يغلي في صدور بسطاء القرية الذين يجاهدون للحصول على ما يأكلون ولم يكونوا طرفاً في أي صراع سياسي، فقد نقل المشرف الحوثي جثة إمام الجامع إلى المستشفى العام بمدينة ذمار واحتجزها هناك تمهيدا لتقديم مبرر يرهب الناس ويمنع عنهم غضب السكان.

وبالفعل كانت التهمة جاهزة وسبق أن استخدمته في مواجهة كل انتفاضة مجتمعية ضد فساد وظلم مشرفيه، كما يتم حاليا اتهام الانتفاضة القبلية ضد الحوثي في محافظة البيضاء.

وزارة إعلام الحوثي رد على الإدانة الواسعة الذي استقبل فيه الجريمة وقالت بأن إمام المسجد من أخطر عناصر تنظيم داعش وأنه "يقوم باستقطاب وتجنيد المغرر بهم لصالح التنظيم لزعزعة الأمن في المحافظة". وذهبت إلى القول بأن الرجل الذي يدير المسجد منذ سنوات يقوم بتدريب عناصر إجرامية على صنع وزرع العبوات الناسفة ونشر الفكر التكفيري بالمديرية.

وتتابع الصحيفة: هذه الجريمة يكشف زيف مبرراته إقدام الحوثي قبله بثلاثة أيام على إطلاق سراح 43 من عناصر القاعدة من سجون المخابرات ضمن صفقة لتبادل السجناء بين الجماعتين، وهي عملية لم تكن الأولى إذ سبق الحوثي أن أطلق سراح العشرات من العناصر الإرهابية الخطرة ضمن صفقات لتبادل الأسرى طوال سنوات الحرب اليوم يعود الحوثي لاستخدام نفس الفزاعة في مواجهة الانتفاضة القبلية ضدها في محافظة البيضاء، وتبرر قتل مشرفه في مديرية الطفة المرأة جهاد الأصبحي، بأنها كانت تؤوي عناصر من القاعدة، ويقول القيادي في الحوثي محمد البخيتي بأن من نصب كمينا لمقاتليهم في مديرية الطفة وقتلوا ستة، هم من أعضاء تنظيم القاعدة واحتموا في بيت المرأة التي قتلها مشرف الحوثيين، وهو ادعاء تكذبه الوقائع فالمرأة قتلت بعشرين رصاصة بعد اقتحام الحوثي منزلها بحثا عن زوجها ولما لم يجدوه في المنزل أطلقوا عليها النار.

وبالعودة إلى الانتفاضات المتعددة التي شهدتها مديرية عتمة في محافظة ذمار ومديرية العدين في محافظة إب ومنطقة حجور في محافظة حجة سيجد المتابع أن الحوثي يسوق التهم ذاتها في وجه من يقودون الانتفاضة ضد الظلم والممارسات القمعية لهذا الحوثي، ولعل هذه التهمة هي أبرز ما روج له الحوثي عند الهجوم على محافظة البيضاء لكن سنوات الحرب كشفت كيف أن هذا الحوثي يتعايش مع معسكرات القاعدة وداعش في بعض مناطق المحافظة وهي المعسكرات التي استهدفتها الولايات المتحدة بأكثر من غارة وعملية إنزال وقتلت عددا كبيرا من قادة القاعدة وداعش.