شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تقلب الطاولة على الجميع وتصدر توجيهات طارئة وتحيل مسؤولين إلى التحقيق وتصدر البيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات طارئة أصدرها رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبد الملك لوزير المالية بمخاطبة البنك الأهالي بإغلاق حسابات “الإرادة الذاتية للجنوب”.

وأكدت المصادر أن التوجيهات تضمنت تجميد السحب أو الصرف في المبالغ التي تم إيداعها، وإحالة مدير مالية عدن للتحقيق وتوجيه جميع الجهات الإيرادية بعدم التعامل مع الإنتقالي أو أي جهة غير رسمية.

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وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد أعلن الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد ابتداء من منتصف ليل 25 أبريل/نيسان..

كما أعلن المجلس في بيان صدر عن رئيسه عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، وتكليف القوات التابعة للمجلس بالتنفيذ اعتبارا من يوم صدور البيان، واتهم الزبيدي في بيانه الحكومة اليمنية بعدم القيام بواجباتها.

توجيهات طارئة وتحيل مسؤولين إلى التحقيق وفي ردها على هذه الخطوة، أعلنت سلطات ست محافظات يمنية جنوبية -من أصل ثماني محافظات- رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتيا على جنوب البلاد.

وعبرت سلطات المحافظات في حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى ولحج في بيانات متلاحقة رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي، وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي” عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق -ولا سيما الأمنية- لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات يمنية -بينها العاصمة صنعاء- منذ خريف 2014.