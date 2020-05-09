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صنعاء - ياسمين الخيامي - لجنة الطوارئ تعلن رفع حالة الاستنفار وتطبيق إجراءات صارمة وهذا ما سيحدث داخل الأحياء السكنية

ناقشت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة اسماعيل شرف الدين مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وتعزيز جاهزية مراكز الحجر والعزل الصحي.

وفي الاجتماع الذي حضره مدراء مديريات صالة، التعزية ، مقبنة وخدير، أكد شرف الدين، أهمية التطبيق الصارم للإجراءات والتدابير الاحترازية ورفع جاهزية مراكز الحجر والعزل الصحي وفرق الاستجابة السريعة وتزويدها بوسائل الحماية الشخصية.

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وحث على سرعة رفع خطط العمل التنفيذية للجان الطوارئ بالمديريات والسيطرة على المنافذ ووضع المعالجات الفورية للأسواق وتفعيل الدور المجتمعي جنباً إلى جنب مع جهود لجان الطوارئ وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح وكيل المحافظة أنه سيتم تزويد الأحياء بخزانات المياه ومواد التعقيم وبدء رش وتعقيم الأسواق والأحياء السكنية وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي حفاظاً على صحة المجتمع.