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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الجنرال يترأس اجتماع لتشكيل مجلس رئاسي والإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس هادي و"المشهد الدولي" ينشر تفاصيل الاجتماع والتوافق على رئيسه وأهم القيادات المشاركة فيه

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