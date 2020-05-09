مكتب أوقاف حضرموت توجه بإغلاق المساجد ضمن إجراءات الوقاية من كورونا
حضرموت ـ يمن شباب نت
الجمعة, 08 مايو, 2020 - 11:48 مساءً
وجه مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، أئمة المساجد بإغلاق المساجد، خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وقال مكتب الأوقاف بحضرموت في بيان له، "بالعمل بهذا القرار، بعدم إقامة الصلوات وفتح المساجد حتى إشعار آخر، والاكتفاء برفع الاذان لكل صلاة فقط في المسجد".
وحثت المواطنين بالالتزام بأداء الصلوات في المنازل حفاظا على سلامتهم، لافتة بأنه من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية كاملة.
وكانت حضرموت أول محافظة يمنية تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا في 10 إبريل الماضي في مدينة الشحر، وارتفعت حالات الإصابة في المحافظة إلى أربع حالات خلال الأيام الماضية.
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