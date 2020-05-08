شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أكثر من 10 زلازل عنيفة تضرب العاصمة ومدن مجاورة في أقل من 4 ساعات وارتفاع كبير في حصيلة الضحايا مابين قتيل وجريح (تفاصيل خطيرة الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أكثر من 10 زلازل عنيفة تضرب العاصمة ومدن مجاورة في أقل من 4 ساعات وارتفاع كبير في حصيلة الضحايا مابين قتيل وجريح (تفاصيل خطيرة الآن)





أفاد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بوفاة مواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح شرق طهران أثناء هروبهم من منازلهم لحظة وقوع الزلزال. وذكر مركز الزلازل الإيراني منذ مساء أمس الخميس حتى منتصف اليوم الجمعة بوقوع أكثر من ثمانية زلازل ضربت معظمها العاصمة الإيرانية طهران والعديد من المدن الأخرى في غرب ووسط البلاد. زلازل عنيفة تضرب العاصمة ومدن مجاورة وذكر التلفزيون الرسمي إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلو متر في ساعة متأخرة من يوم الخميس، ضربت طهران والمدن المجاورة لها دون ورود أنباء عن أضرار حتى الآن. وبدوره قال مركز الزلازل الإيراني أيضا أن ‏الهزة الأرضية التي ضربت البلاد شعر بها سكان ‎طهران وقزوين وقم وكرج ومحافظة ‎مارندران شمالي ‎إيران. وقال مركز الزلازل الإيراني، أن “هزة أرضية أخرى بقوة 3.9 على مقياس ريختر وعمق 11 كيلومتر ضربت المنطقة الواصلة بين العاصمة طهران ومازندران شمال البلاد دون وقوع أضرار. وحتى الآن 8 هزات ارتدادية أعقبت زلزال العاصمة طهران في إيران”. وأضاف مركز الزلازل الإيراني: “عدت هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 2 درجة و2.5 ت ضربت طهران والمدن المجاورة لها بعد الهزة الأولى التي ضربت العاصمة مساء أمس”. وتابع مركز الزلازل:”هزة أرضية أخرى بقوة 4 ريختر وعمق 16 كيلو متر ضربت مدينة لرستان غرب إيران”. كما أفاد مركز الزلازل الإيراني أن زلزال آخر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة سيرج جنوبي إيران. وأعلنت أجهزة الإطفاء و الإسعاف الاستنفار لكن حتى اللحظة لا أنباء عن خسائر مادية كبيرة . وأوعز القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي إلى كافة قادة الجيش لاتخاذ وضع الجهوزية التامة لمساعدة لجنة الأزمة في أعقاب الزلزال الأخير. وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7,3 درجات في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق. زلازل عنيفة تضرب العاصمة ومدن مجاورة وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل. وفي حزيران/يونيو 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7,4 درجات عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.



قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: أكثر من 10 زلازل عنيفة تضرب العاصمة ومدن مجاورة في أقل من 4 ساعات وارتفاع كبير في حصيلة الضحايا مابين قتيل وجريح (تفاصيل خطيرة الآن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.